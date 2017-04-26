Yöneticilerin En Büyük Korkusu 'Marka İmajı'
Dünya çapında yapılan "Global Risk Yönetimi Anketi"ne göre global risk yöneticilerinin en öncelikli endişesi marka imajı ve itibarının zedelenmesi. "Yenilikten uzak olmak" ise doğru yönetilmesi gereken riskler arasında üst sıralara çıkıyor.
Dünya çapında yapılan "Global Risk Yönetimi Anketi"ne göre global risk yöneticilerinin en öncelikli endişesi marka imajı ve itibarının zedelenmesi. "Yenilikten uzak olmak" ise doğru yönetilmesi gereken riskler arasında üst sıralara çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com
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