Yöneticiler Medipol Kariyer Zirvesinde Buluştu

Telekomünikasyondan perakendeye, gıdadan lojistiğe kadar şirket ve kuruluşların üst düzey yöneticileri Medipol Üniversitesinde düzenlenen "Medipol Kariyer Zirvesi '17"de bir araya geldi.



Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübünce organize edilen "Medipol Kariyer Zirvesi '17" farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların önde gelen yöneticilerini bir araya getirdi. 11-12 Nisan 2017 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesinde yapılan konferansın sunuculuğunu TRT spikeri İlker Koç üstlendi. Medipol Üniversitesi İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kerem Alkin, Doç. Dr. Nihat Alayoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Pelin Vardarlıer´in açış konuşmalarını yaptığı zirve 2 gün süresince toplam 8 oturum halinde yapıldı.



"SOSYAL SERMAYE KİŞİNİN ADRES DEFTERİ İLE ORANTILI"

Açış konuşmasını yapan İşletme ve Yönetim Bilimleri Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, kişinin sosyal sermaye gücünün adres defterindeki telefon numaraları ile doğru orantılı olduğunu söyledi. Alayoğlu öğrencilere zirvede katılımcılarla kuracakları ilişkileri gelecekte de sürdürmeyi tavsiye etti. Bu tür zirvelerde sadece bugünün mesleklerini değil, gelecekte var olma ihtimali olan mesleklerinin de ele alınması gerektiğini kaydeden İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin ise önümüzdeki 10 yılın dünya siyaseti ve ekonomisi açısından kolay olmayacağını savundu. Alkin, bugünün öğrencilerini Türkiye´nin geleceğinde zorlu görevler beklediğini söyledi. İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Pelin Vardarlıer de organizasyonu düzenleyen İnsan Kaynakları Kulübünün firmalarla öğreniciler arasında bir köprü olma amacının bulunduğunu söyledi.

OTURUMLARDA YÖNETİCİLER FARKLI KONULARI ELE ALDI

Sponsor firma SecretCV Kurumsal İletişim Müdürü Elif Kunter´in sunumunun ardından başlayan ilk oturumda Kibar Holding İnsan Kaynakları Direktörü Ufuk Özdemir, HD İskender İnsan Kaynakları Direktörü Beste Şirin Petekçi, İnsan Kaynakları Danışmanı Artemiz Güler ve APLUS Hastane Otelcilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aslı Bursa "Kurumsal Hayata Bakış" konusunu değerlendirdi.

İkinci oturumda Türk Hava Yolları firma sunumunu gerçekleştirirken Personelika Başkanı Yalçın Vural, Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Olkan Uzman, CarrefourSA İç Denetim Müdürü Aytek Demirdelen, Eğitmen Koray Varol ve Stratejik Müşteriler Satış Yöneticisi Emre Metin üçüncü oturumda "Eğitim ve Kariyer Yönetimi" konusunun üzerinde durdu.

İlk günkü son oturumlarda Kaleydoskop Ajans Başkanı Elif Oktav Erdemli, Ekol Lojistik Organizasyon Geliştirme Koordinatörü Kağan Özsarı, SosyalİK Medya Direktörü Oğuz Maden ve Sosyal Medya Danışmanı Oğuzhan Saruhan "sosyal medya stratejileri" konusunu ele aldı.

İkinci günkü ilk 2 oturumda Kebir Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karadeniz, Life Group Entertainment Kurucusu Erdem İpekçi, Gelişim Gezginleri Kurucusu Meral Dal, Young CEO Club Kurucusu Yücel Muratoğlu ve M3 Works Eğlence Müdürü Erdem Genç "girişimcilik", Medipol Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Genel Müdürü Abdülkadir Kılıçalp, Türk Telekom Akademik ve İç İletişim Direktörü Mehmet Aldanmaz, Renault Mais İnsan Kaynakları Direktörü Cenap Binici, eBebek İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Halıcı ve İşveren Markası Danışmanı Prof. Dr. Türker Baş "yetenek yönetimi" konularını masaya yatırdı. Dünyagöz Hastanesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü Nermin Yaman, Nuh Çimento İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim Yöneticisi Ersin Başyıldız, Ebay/Gittigidiyor.com İnsan Kaynakları Ülke Müdürü Murat Yüksel,

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Beykoz Şube Başkanı Saniye Efe, LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Zeynep Demir "kurumsal sosyal sorumluluk", HDI Sigorta Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Ali Emrah Çalık, HDI Sigorta İnsan Kaynakları Kıdemli Uzmanı Özge Akıner, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. İnsan Kaynakları Kıdemli Uzmanı Ezgi Aydın ve Kosifler Group İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü Fatih Akçay ise "staj uygulamaları" konuları hakkında konuştu.

ZİRVE TWİTTER´DA TÜRKİYE GÜNDEMİNE GİRDİ

Sürpriz hediyeler ve çekilişlerin yer aldığı zirve, Twitter´da #medipolkariyerzirvesi hashtagi ile 2 gün boyunca ülke gündemine girdi. Zirvede ayrıca Albaraka Türk, Panda, British English, Kurukahveci Mehmet Efendi, Fresco, New York Education ve EtkiNNlik gibi sponsor firmaların da stantları yer aldı.