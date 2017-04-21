Yolunu Şaşıran Yunuslar Limanda Kurtarılmayı Bekliyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan ve balıkçı barınağında mahsur kalan yaklaşık 10 yunustan 2'si öldü.



Alınan bilgilere göre, geçen hafta yunus sürüsünden ayrılarak yolunu şaşıran ve balıkçı barınağına giren sürü halinde 10 yunus balığı barınak içinde mahsur kaldı. Yunuslar sürü halinde bir haftadır barınak içinde yüzerek oluşturdukları renkli görüntüler vatandaşların ilgi odağı olmuştu. Sürüdeki yunuslardan 2 tanesi ölü bulundu.



Daha önceleri bu kadar yunusu hiç bir arada göremediklerini anlatan Balıkçı Timur Arslan yaptığı açıklamada, 10 tane yunus balığının 1 haftadır barınağın içinde yüzdüğünü anlattı. Arslan, "1 hafta önce yolunu şaşıran yunus balıklarının barınağın içine girdiğini gördük. Bu yunuslardan 2 tanesi ölmüş ve karaya vurmuş. Yunuslar denize açılmak istiyor ama barınağın ağzı çok sığ olduğu için çıkış yapamıyorlar. Sürekli ağza gelip geri dönüyorlar ve tekrar çıkmak için liman ağzına gidip dönüyorlar. Yaklaşık burada 10 tane yunus balığı olduğunu tahmin ediyoruz ve bir şekil bunları Karadeniz'e çıkarmak gerekiyor. Çevrecilerden yardım bekliyoruz. Yoksa hepsi burada ölecekler" diye konuştu. - ZONGULDAK