Yolunu Kaybeden Sevimli Ata Vatandaş Sahip Çıktı

İzmir'in Tire ilçesinde ipini kopararak şehirde kaybolan midilli cinsi ata vatandaşlar sahip çıktı.



Sabah saatlerinde ilçe merkezinde sahipsiz şekilde dolaşan midilli cinsi atı gören vatandaşlar, sevimli ata sahip çıktı. Atı yakalayarak güvenli bir yere alan Ali Özçelik isimli vatandaş, durumu polise bildirdi. Tire Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahibi bulununcaya kadar güvende olması için midilliyi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti. - İZMİR