Yolun Sonundan Geri Döndü!

Uber ile rekabet etmek oldukça zor. Geleneksel taksi firmaları gelişmeye veya yok olmaya zorlanmış durumdalar ve Hailo gibi diğer yeni rakipler, Uber'in inanılmaz büyümesi ile rekabet etmenin zorluğunu birinci elden yaşadı. Taksi çağırmak ve benzeri işler için bir fiyat karşılaştırma firması olan Karhoo da bunu zor yoldan öğrenen firmaların arasında.



Firma, geçtiğimiz Mayıs ayındaki heyecanlı başlangıcı ile on milyonlarca pound kazanmayı başarmış olsa da, kaynaklarını hızlı bir şekilde tüketerek Kasım ayında işine son verdi ve "iş için bir sonraki adıma" bakmaya başladı. Yöneticiler olaya dahil oldular ve çalışanlar, bir anda kendilerini işsiz buldular. Ancak bundan iki ay sonra Karhoo, Fransız otomotiv devi Renault'un finansal desteği ile geri dönüş yapıyor.



RCI Bank and Services, yaptığı bir açıklama ile firmanın nakde dönüştürülmüş varlıklarını satın alan eski Karhoo çalışanları tarafından kurulmuş olan Flit Technologies LTD'nin hisselerinin büyük payını satın aldığını duyurdu.



RCI Bank and Services CEO'su Gianluca de Ficchy, yeni firma Karhoo'nun satın alımının bir fırsat olarak gözüktüğünü ve bu fırsatı kaçırmak istemediklerini söylemekteydi.



Renault, istek üzerine ulaşım piyasasına para yatıran son firma olmakta. Daimler, Hailo'nun büyük bir kısmına sahip, Volkswagen Gett'e 300 milyon dolar sundu ve General Motors, Lyft'e 500 milyon dolarlık yatırım yapmış durumda. Karhoo, kendi araçlarını çalıştırmadığı ve sadece taksiler ile özel araç firmaları için bir platform sunmasından dolayı diğer firmalardan farklı çalışmakta...