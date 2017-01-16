Yolun Sonuna Gelen Yazılımlar!

Birkaç gün önce, Microsoft, System Center Configuration Manager'ı Apple'ın macOS Sierra desteğiyle güncelleştirdi. Bununla birlikte, şirket, söz konusu yazılımın daha eski bir sürümü de dahil olmak üzere çeşitli ürünleri için desteğini sona erdirmek istiyor ve her biri için son tarih ilan ediyor.



Microsoft, 9 Ocak 2018'de System Center Virtual Machine Manager 2007 için desteğini sona erdirecek. Şirket, desteklenebilirliği sağlamak için kullanıcılara yeni sürüme geçişte yardımcı olmak için aşağıdaki rehberleri ve kaynakları paylaştı:









2008'e geçiş



2008 R2'ye geçiş



2008 R2 SP1'ye geçiş



2012 ve 2012 R2'ye geçiş



2016'ya geçiş



Benzer şekilde, System Center Data Protection Manager 2007, 9 Ocak 2018'de sona eriyor. Şirket, kullanıcıların devam eden destek için yazılımın aşağıdaki sürümlerinden herhangi birine geçmesini gerektiğini bildirdi:







2010'a geçiş



2012'ye geçiş



2012 R2'ye geçiş



2016'ya geçiş



Desteği kesilen bir diğer ürün ise Engyro Product Connector for Microsoft System Center Operations Manager 2007. Bu uygulama için destek ise 11 Temmuz 2017'de duracak. Şirket uygulamanın 2016 sürümüne geçilmesini tavsiye ediyor.



Alternatif olarak kullanıcılar, Microsoft ve iş ortağı Kelverion tarafından sağlanan entegrasyon paketleri aracılığıyla üçüncü taraf kurumsal izleme sistemlerini kullanmak için System Center Orchestrator'ı ve özel çalışma kitaplarını da kullanabilir. Kaynak: Chip.com.tr