Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Öğrenciye Otomobil Çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye ortaokul öğrencisine otomobil çarptı. Acı içerisinde yerde kalan öğrenci 112 sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Kışla Mahallesi Zübeydehanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu'nda kurstan çıktıktan sonra evine gitmek için Erdemir Kışla Giriş kapısı mevkisinden yolun karşısına geçmeye çalışan Esma Çimen'e (12), Recep D.(59) idaresindeki 67 TT 978 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan yaralı öğrencinin yardımına koşan vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çığlık atarak ağlayan yaralıya müdahale derken, kendisini yanında bulunan arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ortaokul öğrencisinin tedavisi sürüyor.



Kışla Mahallesi Muhtarı Muhammet Demir aynı yerde daha önce ölümlü kazaların da yaşandığını, mahalle olarak çok sıkıntı çektiklerini belirterek, kazaların önüne geçilmesi için bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.



Kazayı gördüğünü ifade eden ve polise bilgi veren bir vatandaş ise iki öğrencinin yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken otomobilin öğrencilerden birine çarptığını söyledi. Yapılan muayenesinde alkolsüz olduğu belirlenen sürücü polis tarafından ifadesi alınmak üzere Gülüç Polis Karakoluna götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK