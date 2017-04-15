Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza araba çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

-7 yaşındaki küçük kız hayatını kaybederken, otomobil içinde bulunan 11 yaşındaki çocuk ile 2 kişi yaralandı



MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna araba çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarında, Dalaman istikametinde meydana geldi. Dalaman istikametine seyir halinde olan Haim Kocasinan sevk ve idaresindeki 07 SCP 22 minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Berfin Geyik'e çarptı. Kazanın ardından duran minibüse ise arkadan gelen Abdurrahman Ayazoğlu yönetimindeki 48 D 9881 plakalı otomobil çarptı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, ağır yaralanan Geyik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yanda, diğer yaralılar Abdurrahman Ayazoğlu ile otomobilde bulunan Kadir Ayazoğlu (11), Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Geyik'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi.