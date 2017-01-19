Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaya Öldü

Malatya'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa bir otomobilin çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya hayatını kaybetti.



Kaza, sabah erken saatlerde İnönü Caddesi Polisevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahap D. yönetimindeki 44 KU 320 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Bayram Üstün'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Üstün, olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Hayatını kaybeden Üstün'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken araç sürücü Vahap D. gözaltına alındı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MALATYA