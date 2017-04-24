Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaşlı Adam ve Bakıcısına Kamyon Çarptı: 2 Ölü

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam ve bakıcısına kamyon çarptı: 2 Ölü



ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam ve bakıcısına kamyon çarptı. Olay da kamyon altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken sürücünün yaralıları bırakarak kaçması ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Olay Merkez Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Hayrettin Demir ve bakıcısı Ayşe Demir'e yolun karşısına geçmek istedikleri esnada çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Demir ve bakıcısı kurtarılamadı. İki kişinin ölümüne neden olan sürücünün ise olay yerinden kaçması vatandaşları isyan ettirdi.

Kaçan sürücü polis ekipleri tarafından aranırken, olayla alakalı incelemeleri sürüyor.