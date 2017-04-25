Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Gülcan Çelik, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Elmatepe Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydan geldi. Halk otobüsünden inerek evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Gülcan Çelik'e, 37 yaşındaki Mustafa Ayhan'ın kullandığı 67 TV 873 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ayhan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde halk otobüsünden inen Gülcan Çelik'in yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor. Kaza yerine gelen Elmatepe Mahalle Muhtarı Muammer Arslan, üst geçit yapılması için belediyeye ve karayollarına başvurduklarını belirterek, "Gördüğünüz gibi işte korktuğumuz başımıza geliyor. Geçen gün Potbaşı'nda ölüm oldu." dedi.



Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - Zonguldak