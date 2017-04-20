Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oldu
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Bekir Türk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Bekir Türk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza saat 14.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli-Antalya Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Türk'e, Fatih Özkaya'nın kullandığı 20 BL 815 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Türk, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Türk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Özkaya gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli