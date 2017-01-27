Yolsuzlukla Suçlanan İsrail Başbakanı Yeniden İfade Verdi





İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında yeniden polise ifade verdi.



Netanyahu, sabah saatlerinde Kudüs'te bulunan rezidansına gelen İsrail yolsuzluk suçlarıyla mücadele birimi polisleri tarafından iki ayrı konudan dolayı sorguya çekildi.



'Lahav 433' birimi polislerinin geldiği sırada basının görüntü almasını önlemek için rezidansın önüne siyah örtü çekti.



Suçlamalardan ilki Başbakan Benjamin Netanyahu'nun zengin iş adamlarından yasa dışı bir şekilde çok değerli hediye kabul ettiği yönünde.



Bir diğer suçlama ise Netanyahu'nun kendi lehine haber yapılması karşılığında bir İsrail gazetesine ayrıcalık tanıması.



Söz konusu gazetenin yöneticisinin de Perşembe günü polis tarafından sorgulandığı bildirildi.



Bu arada Haaretz Gazetesi, soruşturma kapsamında, Netanyahu'nun, şüpheli görüldüğü suçların en azından bazılarını işlediğini ve polisin de bunu doğrulamak için yeterli bilgiye ulaştığını duyurdu.



Benjamin Netanyahu ise hakkında olumsuz kampanya yürütüldüğünü iddia ederek kendini savundu ve medyayı cadı avı yapmakla suçladı.



Bu ay üçüncü kez sorgulanan Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: İsrail yeniden suçlanan İsrail siyaseti ifade Bozulma Benyamin Netanyahu Yolsuzlukla Başbakanı verdi Gepost: 27 januari 2017