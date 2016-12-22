Yolsuzlukla Mücadelede Arap Yasaları' Konferansı - Tunus

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Tunus Parlamento Başkanı Muhammed Nasır'ın konferanstaki konuşması

Tunus Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı Şevki Tayyib'in konferanstaki konuşması

Genç Avukatlar Derneği Başkanı Muhammed Hurmuş'un konferanstaki konuşması Tunus Parlamento Başkanı Muhammed Nasır, yolsuzlukla mücadele için yasama, yargı, güvenlik, kültür ve eğitim olmak üzere tüm alanlarda koordineli bir çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Parlamentoda düzenlenen "Yolsuzlukla Mücadelede Arap Yasaları" adlı konferansta konuşan Nasır, "Bizler yolsuzlukla mücadelede toplu bir seferberlik dönemi içindeyiz. Parlamenterler ve avukatların bu alanda hayati bir rolü vardır" dedi.



Tunus Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı Şevki Tayyib de yolsuzluktan en büyük zararı Arap dünyasının gördüğünü söyledi.



Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Tunus'ta yolsuzluklarla mücadele 14 Ocak Devrimi sonrasında ülkenin öncelikli konuları arasında yer alıyor.