Yolsuzluk Davasından Yargılanan Güney Kore Lideri Duruşmaya Gelmedi

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yargılandığı yolsuzluk ve siyasi nüfuz davasının ikinci duruşması başladı.



Yetkileri elinden alınan ancak halen dokunulmazlığı bulunan Park, beklendiği gibi yine duruşmaya katılmadı.



Davanın ilk duruşması Salı günü yapılmış ancak Park katılmadığı için Perşembe gününe ertelenmişti.



Dokuz yargıçtan oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti ise Park'ın katılımını beklemeden davayı görmeye devam edecek.



Öte yandan Park Geun-hye'nin siyasi kariyerini zedeleyen kişi olarak görülen 40 yıllık arkadaşı Choi Soon-sil'in farklı bir mahkemede yargılamasına devam edildi.



(LEAD) Woman at center of scandal pleads not guilty at first court hearing https: //t.co/kTxT5fyDOK— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 5, 2017



Park, hükumette resmi görevi olmayan 40 yıllık arkadaşı Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıf aracılığıyla bağış toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor.



Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık'ta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.



Anayasa Mahkemesi, Park'ı 180 gün içerisinde ya görevine iade edecek ya da görevden tamamen alacak.



Öte yandan ülkede aylardır Park karşıtı gösteriler devam ediyor.



Auteur: euronews-tr



Gepost: 05 januari 2017