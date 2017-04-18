Yolsuzluk Davasında Başbakan Rajoy Tanık Olarak İfadeye Çağrıldı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ülkede son yılların en büyük rüşvet ve yolsuzluk davalarından biri olarak anılan "Gurtel Davası" kapsamında mahkeme tarafından tanık olarak ifade vermeye çağrıldı. Karar, üç kişilik mahkeme heyeti tarafından oy çokluğuyla alındı.



Rajoy'un tanık olarak dinlenmesi için Avrupa Demokrat Hukukçular Derneği iki kez dilekçe vermişti. Savcı ise dava için çeşitli araştırmalarda toplanan kanıtların yeterli olduğunu iddia etmişti.



"Rajoy yolsuzlukları görmezden geldi"



Ülkedeki yolsuzluk çetelerine karşı dün bir kampanya başlatan ve "tramabus" (çetebüs) adını verdiği otobüs ile yolsuzluğa karışan isimleri Madrid sokaklarında dolaşarak deşifre eden Podemos (Yapabiliriz) Partisi Başbakan Rojoy'u yolsuzlukları görmezden gelmekle suçluyor.



Dava yıllardır Başbakan Mariano Rajoy'un siyaseten başını ağrıtsa da Rajoy'un kendisi soruşturma geçirmedi.



"Gurtel davası" nedir?



"Gurtel davası" bir memur tarafından ortaya çıkarılan "Gurtel" şebekesinin 1999 ile 2005 yılları arasında yaptığı yolsuzlukları inceliyor. Bu dava kapsamında Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden eski IMF Başkanı Rodrigo Rato, Caja Madrid ve Bankia bankalarındaki kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Sağlık Bakanı Ana Mato, başka bir yolsuzluk davası kapsamında eşinin rüşvet şebekesiyle ilişkilendirilmesi üzerine istifa etmişti. - Madrid