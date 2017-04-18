Yolo'ya 200 Bin Dolar Yeni Yatırım

Şehir içinde lüks segment araçlar ile VIP taşımacılık hizmeti veren YOLO, 200 bin dolar yeni yatırım aldı.



Şirket açıklamasına göre, YOLO, 200 bin dolarlık yeni bir yatırım aldı. YOLO, aldığı yeni yatırımın yarısını yatırımcı Zihni Turgut Güneri'den diğer yarısını ise bir melek yatırım ağı üzerinden 8 farklı yatırımcıdan sağladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, aldığı yatırımla 2016 sonunda 16 milyon dolar olan şirket değerlemesi 20 milyon dolara yükseldiğini dile getirdi.



Çolakoğlu, "Yeni yatırımcılarımıza YOLO'ya güvendikleri için teşekkür ediyorum. YOLO, Türkiye'nin milli ve yerli ulaşım teknolojileri şirketlerinden biri ve Türklerin bir araya gelip uluslararası seviyede bir teknoloji şirketi yaratabileceğinin çok iyi bir göstergesidir. YOLO bu ay EBITDA bazında başa-başa geldi. Mevcut durumda kurumsal anlaşmalar ile ciddi bir hacim elde etti. Bundan sonraki hedef mobil bireysel uygulamada aynı başarıyı tutturmak olacak." görüşlerini paylaştı.



iOS tarafında gelecek ay bir "re-lauch" yapacaklarını belirten Çolakoğlu, "YOLO şu anda 14 tam zamanlı çalışan ve 250 araç sayısı ile yoluna devam ediyor. Herhangi bir anda 50'ye yakın araç sürüş halinde. Sadece müşteri dostu değil, aynı zamanda yatırımcı dostu bir şirket olan YOLO için bu kuruluşumuzdan beri bir ilke" ifadelerini kullandı.



Çolakoğlu, yurt dışında da aynı şekilde büyümeyi hedeflediklerini bildirdi.



Zihni Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Turgut Güneri de "New York'tan Türkiye'ye temelli dönüş yaparken Uber modeline çok inanıyordum ve ulaşım teknolojileri sektöründe Türkiye'de yatırım yapmak istiyordum. YOLO'nun başarıyla bu işi yaptığını duyunca, kendileriyle tanıştım ve yatırımcı olmaya karar verdim" açıklamasında bulundu.