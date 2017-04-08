Yolları Biz Açıyoruz, Yeni Sistemin Yolunu da Siz Açacaksınız"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bizim gittiğimiz, arabaların gittiği yolları açıyoruz ama hizmet etme yolu, yasal yolu, yani tek merkezden ülkenin yönetilmesi yolu olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yolunu da siz açacaksınız." dedi.



Kars'taki programlarının ardından beraberindekilerle Ardahan'ın Göle ilçesine geçen Arslan, ilçe merkezindeki belediyeye ait sinema salonunda halka hitap etti.



Arslan, iktidarı eleştirenlerin önce kendilerine sonra da geçmişe bakmalarını istedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde kurumun hizmetlerinde yaşanan sorunlara işaret eden Arslan, şöyle konuştu:



"SSK eczanesinde ilaç almak için üç gün beklendiğini biliyorum. Kuyruğa giriyorsun, saat beş oldu, olmadı ertesi gün tekrar kuyruğa giriyorsun. Bakın o günlerden bugünlere geldik. Niye? Niyesi şu, cumhurbaşkanı başbakan kavga ediyor, bunun sıkıntısını biz yaşıyoruz. IMF'nin kapısında para diye dileniyoruz. Para dilendiğimiz için, dolar yarı yarıya artınca biz de yarı yarıya fakirleşiyoruz. Ecevit-Sezer döneminde tam 22 banka battı. 22 bankanın batırdığı para 30 milyar dolar. Ülkenin bir yıllık ihracatı ne, 30 milyar dolar. Bunu gençlere özellikle söylüyorum. Gençler, bugün denetim var, mekanizma var, başı boş bırakmıyoruz. AK Parti döneminde bir tane bankanın battığını duydunuz mu'Niye batmıyor çünkü bugün mali disiplin var. O gün kimin eli kimin cebinde belli değildi."



Gezi olaylarının ağaç meselesi olmadığını anlatan Arslan, bunun dış güçlerin, büyüyen Türkiye'yi durdurma oyunu olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin yaptığı köprüler, otoyollar ve diğer hizmetlerin birilerini korkuttuğunu aktaran Arslan, "Türkiye, Kars'a, Ardahan'a, Göle'ye bölünmüş yollar yapıyor, büyüyor. Türkiye büyüdüğüne göre, çok güçlenecek. 'Biz bunun yolunu keselim. Türkiye'nin içindeki hainleri, içindeki zayıf ve zafiyeti olanları kullanalım' dediler. Gezi olayları öyle çıktı. 17-25 Aralık öyle çıktı. 15 temmuz FETÖ'nün darbe girişimi Türkiye'nin içindeki hainleri devreye sokmasından çıktı. Onlar olmasaydı, bugün 3,5 kat büyümüş olmayı değil, 10 kat büyümüş olmayı konuşurduk." diye konuştu.



ABD'nin 228 yılda 45 başkan, Türkiye'nin ise 94 yılda 65 hükümet değiştirdiğine dikkat çeken Arslan, ortalamaya bakıldığında Türkiye'de bir hükümetin 14 ay gibi kısa bir süre iktidarda kaldığına işaret etti.



Kısa süren iktidarlar nedeniyle yatırımların yapılamadığını vurgulayan Arslan şunları kaydetti:



"Onun için geçmişte proje yapıyorduk, temel attığımızı da bitirmeye gelmiyorduk. Tayyip Erdoğan'ın da Binali Yıldırım'ın da hiçbir zaman şahsi hesapları yoktur. Hesapları sizlere hizmetkar olmaktır. Şunu diyorlar, 'bu fırsat bin yılda bir geliyor.' Halktan birileri halka hizmet ediyor. 14 yıldır verdiğiniz destekle çok şeyler yapıldı ama yetmez daha iyi şeyler yapalım diyoruz. Onun için de sizin desteğinize, sizin duanıza ihtiyacımız var. Bizim yollarımızı sizin açmanıza ihtiyacımız var. Hangi yolları' Bizim gittiğimiz, arabaların gittiği yolları açıyoruz ama hizmet etme yolu, yasal yolu, yani tek merkezden ülkenin yönetilmesi yolu olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yolunu da siz açacaksınız. Allah'ın izniyle siz onu açtıktan sonra biz olmayan imkanlarla, vesayet odaklarıyla, bürokratik oligarşiyle, ayağımızdaki prangalarla, dış düşmanlarla bu kadar iş yapmışken, siz bizim yolumuzu açtıktan sonra hiç şüpheniz olmasın daha fazlasını yapacağız."