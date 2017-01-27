Yollar Büyükşehirle Yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç merkezde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kırkağaç'ın merkezinde yer alana noktalarda kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Devam eden çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da yerinde inceledi.



Çalışma hakkında bilgi veren Ali Rıza Duman, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Kırkağaç gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından ilçemizin merkezinde yer alan belli noktalarda kilit parke taşı çalışmasına başladık. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA