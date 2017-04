Yoldayız" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Ünlü fotoğraf sanatçıları Ara Güler, Gültekin Çizgen, İzzet Keribar ve Coşkun Aral'ın aralarında bulunduğu 37 fotoğraf sanatçısının eserleri, "Yoldayız" isimli fotoğraf sergisinde fotoğrafseverlerle buluştu.



Türkiye Gezginler Kulübü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ iş birliğiyle gerçekleştirdiği 20. karma sergi, Taksim Sanat Galerisi'nde açıldı.



Açılışa katılan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, sergide yer alan eserleri çok beğendiğini belirterek, fırsat buldukça fotoğraflarda yer alan bölgelere gitmek istediğini söyledi.



Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Kütük de kulübün Türkiye'nin en aktif derneklerinden birisi olduğunu dile getirerek, "Dünyanın her tarafını adım adım, karış karış dolaşan bir grup. Çektikleri görseller ve yazılarıyla bize bir bakıma ışık tutuyor ve bizi teşvik ediyorlar. Kendilerine bu tür bir sergide ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz." dedi.



Türkiye Gezginler Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yer alan eserlerin dernek üyelerinin çektiği fotoğraflar olduğuna işaret ederek, "Buradaki fotoğrafların hepsi, üyelerimizin farklı coğrafyalarda çektiği fotoğraflar. Bir yıl içinde organize edildi. Biz bu sergilerle herkesin yola çıkmasını istiyoruz. Yola çıkan yolda kalmaz. Problem çözme yeteneği artar, hayata farklı bakar." ifadelerini kullandı.



"Yola çıktıkça, düşmanlıklar azalacak, savaşlar bitecek"



Seyahat etmenin önemine değinen Kural, "Yola çıkan insan her türlü sürprizle karşılaşabilir. Problem çözme yeteneği, lisan kullanma, dostluk, yeni insanlarla anlaşma gibi özelliklere sahip bir insan, hayatta her alanda başarılı olur. Bütün gün oturup televizyon seyreden bir insanın başarı şansı çok azdır. Ben bugün Türkiye'de bir şeyler yapmışsam, matematiğim iyi olduğu ve gezgin olduğum içindir. Gitmediğim yedi, sekiz ülke kaldı. Onlara da bu ağustosta gitmeyi planlıyorum." diye konuştu.



Derneğin 19 yıldır faaliyette olduğunun altını çizen Kural, şunları kaydetti:



"Gezginleri bir araya getiren, 250 üyesi olan bir derneğiz. Faaliyetler yapıyoruz. İstiyoruz ki daha çok insan bu fotoğrafları görüp (gezmeye) heveslensin. Çünkü yola çıktıkça, düşmanlıklar azalacak, savaşlar bitecek, insanlar birbirini daha iyi tanıyacak. Böyle olmazsa silah tüccarları bir tek savaşlardan para kazanır, herkes kaybeder, en çok da gezginler kaybeder. Kültür değeri camiler yıkılır, hayvanlar öldürülür, aileler parçalanır. Bu bakımdan gezmek çok önemli."



Güney Amerika, Avrupa, Pasifik Okyanusu adaları ve Afrika'da çekilmiş 48 fotoğrafın görülebileceği sergi, 9 Mayıs'a kadar görülebilecek.