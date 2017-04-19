Yoldan Geçen Hemşirelerin Müdahalesi ile Hayata Tutundu

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşiresi olarak görev yapan Solmaz Helimergin ve Selver Pamuk, Düzce kent merkezinde kalp krizi geçiren bir hastaya müdahalede bulunarak hayata tutunmasını sağladı.



Düzce kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde fenalaşarak kalp krizi geçiren ve kalbi duran Murat Bahçalı'ya gerekli ilk hayati müdahaleyi doğru ve etkili bir şekilde yapan hemşireler, kurum içinde özveriyle yerine getirdikleri görevlerini sosyal hayatta da uygulayarak örnek bir davranış sergilediler.



Yaşama dönen hastanın yakınları Siraç Bahçalı, Mehmet Bahçalı ve Mehmet Turay, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ile bu sosyal duyarlılığa imza atan hemşireleri, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde ziyaret ederek bu örnek davranıştan duydukları memnuniyeti ve teşekkürlerini ilettiler.



Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden fedakarca çalıştıklarını ifade ederek "Mesaileri dışında dahi bu sosyal duyarlılık ve anlayışla bir hastamızı yaşama döndüren hemşirelerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE