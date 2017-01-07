Yoldan Çıkan Tır Bilecik-Bursa Karayolunun Tek Şeritten İlerlemesine Neden Oldu

Bursa'dan Bilecik'e seyir halindeki bir tırın yoğun kar yağışı sebebiyle kayarak kontrolden çıkması sonucu trafik tek şeritten ilerledi.



Bilecik-Bursa karayolunun 15'inci kilometresinde bir tırın yoğun kar yağışı sonucuyla kayarak kontrol çıktı. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına geri geri kayarak yoldan çıktı. Tır'ı kaydığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK