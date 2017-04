Bu oyunda halen bir terslik var!



Aksilikler bir türlü peşimizi bırakmadı, bizleri kahkahayla güldüren talihsizliklere doyamadık. Geçtiğimiz sezon Zorlu PSM'de sahnelenen ve büyük ilgi gören Yoldan Çıkan Oyun, yeni Zorlu PSM sezonunda da sizlerle buluşmaya devam edecek!



İngiltere'nin meşhur mu meşhur West End sahnesinin son dönemlerdeki en başarılı oyunlarından biri olan Yoldan Çıkan Oyun, galasını 2014 yılında West End Duchess Theater'da yaptı. Oyunun geçmişi ise biraz daha eskiye dayanıyor.



Cornley Polytechnic Drama Society isimli tiyatro grubunun, 1920'lerde yaşanmış bir cinayet hikayesini sahnelemek istemesiyle başlayan olay örgüsü, oyunun karakterlerinin başına zor gelecek sonsuz terslikleri getiriyor. Bu terslikler, oyunun karakterlerini zorluklarla dolu bir serüvene doğru iterken, Yoldan Çıkan Oyun izleyicileri ise bu birbirinden komik tersliklere kahkahayla karşılık vermek durumunda kalıyorlar.



Geçtiğimiz yıl Laurunce Olivier Ödülleri'nden En İyi Komedi ödülüyle dönen, whatsonstage.com'un 2014 yılında En İyi Yeni Komedi seçtiği Yoldan Çıkan Oyun, Tom Hardy ve J.J. Abrams'ın da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimleri tiyatro salonuna çekmeyi başardı.



Yoldan Çıkan Oyun'u yakın çekime alarak bu hikayenin adımlarını anlatalım.



Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields üçlüsünün yaratıcısı olduğu oyunun kökleri bir pub'ın üst katında sergilenen oyuna dayanıyor.



Bir gecede iki seans sergilenen oyunun başarısı, o günlerde çağrı merkezi, bar ve Gourmet Burger Kitchen'da çalışan üçlüyü ilgi odağı haline getiriyor.



Bu başarı, Yoldan Çıkan Oyun'u bir pub'ın üst katındaki odadan prestijli West End sahnesine taşıyor.



Michael Green'in 1964 tarihli kitabı The Art of Coarse Acting'den ilham alınarak hayata geçen oyunun etkilendiği karakterler ise; Buster Keaton, Charlie Chaplie ve Mr. Bean.



Yoldan Çıkan Oyun, sezon boyunca Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde olacak!



Yazan: Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields



Çeviren: Mehmet Ergen



Yöneten: Lerzan Pamir



Dekor Tasarım: Behlüldane Tor



Kostüm Tasarım: Gül Sağer



Işık Tasarım: Kemal Yiğitcan



Ses Tasarım: Orhan Enes Kuzu



Reji Asistanı: Zari Azimi



Yapım Asistanı: Çağla Özavcı



Oynayanlar: Bartu Küçükçağlayan, Defne Koldaş, Gökçen Gökçebağ, Güliz Gençoğlu, Kemal Kayaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Öner Erkan, Sarp Apak



*Bu etkinlik 8 yaş ve üzeri izleyiciler için uygundur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Yoldan Çıkan Oyun



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır