Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak yol kenarına savruldu. .
Edinilen bilgiye göre, Araç'a bağlı İğdir Köyünde Kayaboğazı Mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 KN 0436 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan otomobil ise, çekici marifetiyle otoparka çekildi. - KASTAMONU
Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı
Kastamonu’da kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak yol kenarına savruldu.
Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak yol kenarına savruldu. .