Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu 4 kişi yaralandı



DÜZCE - Düzce D-100 Karayolu Çaybükü mevkiinde otomobilin yoldan çıkıp dereye uçması sonucunda 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Çaybükü Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan Aziz Alıcı idaresindeki 19 FC 872 plakalı otomobil Çaybükü sapağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak dereye uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 4 kişi ambulanslarla Düzce'de ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken dereye uçan ve hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile çıkarıldı.

(AY)