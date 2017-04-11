Yoldaki Ata Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kara yolunda başıboş gezen ata çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 41 MA 016 plakalı motosikletin sürücüsü Moldova uyruklu Ion Cristea (24), D-130 kara yolu Yenişehir Mahallesi Otogar Kavşağı mevkisinde, aniden önüne çıkan ata çarptı.



Yaralanan sürücü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Türkiye Jokey Kulübü'nden gelen ekiplerin müdahalesiyle sakinleştirici iğne yapılan yaralı at ise iş makinesiyle bir kamyonete yüklenerek tedavi edilmek üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.