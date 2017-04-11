Yolda Yürürken Köpek Çarpan Adam O Anları Anlattı!
Ankara'dan Köpeğin Çarptığı Adam Hastanelik Oldu!
Ankara'dan Köpeğin Çarptığı Adam Hastanelik Oldu! Ankara'da karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bakmayan adama köpek çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan adam hastaneye kaldırıldı. Ankara Ulus'ta sabah saatlerinde yaşanan olayda, karşıdan karşıya geçen adam otomobil olmamasını fırsat bilerek sağına soluna bakmadan geçti ancak karşıdan hızla gelen köpeği fark edemedi. ÇARPMANIN ETKİSİYLE...
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