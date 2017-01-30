Yolda Yürürken Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, kaldırımda yürürken kalp krizi geçirerek yere yığılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Türkeli Mahallesi, Saimbeyli Caddesi'nde kaldırımda yürüyen 80 yaşındaki Fatma Yahşi, bir anda yere yığıldı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.



Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken, yakınlarına haber verildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.



Yaşlı kadının düşüp ölme anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ADANA