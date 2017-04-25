Yolda Yürürken Canından Oldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde yolda yürürken fenalaşan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Ceditalipaşa Mahallesinde M.B'nin kaldırımda yürürken fenalaşması üzerine çevredeki vatandaşların ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.B'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan M.B yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorlar, M.B'nin asıl ölüm sebebinin tam bilinmediğini belirtirken, şahsın ölüm sebebinin adli tıp kurumu tarafından verilecek rapordan sonra anlaşılacak. Olayla ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ