Yolda Mahsur Kalan Öğrencilerin Yardımına Ekipler Yetişti

BURSA'nın İnegöl İlçesinde okul dönüşü yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenci servisindekilerin yardımına belediye ekipleri yetişti. Ekipler yolda kalan öğrenciler için yolu açarken, bölgeye giden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da soğukta bekleyen öğrencilere yiyecek ikram etti.



Kışın sert bir şekilde yaşandığı İnegöl'de karla mücadele çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, yolda kalanların da yardımına koşuyor. İnegöl'ün yüksek kesimlerinden biri olan Güzelyurt Mahallesi yakınlarında yaklaşık 10 ilk ve ortaokul öğrencisinin bulunduğu öğrenci servisi yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Servis şoförünün imdat çağrısı üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yola hemen müdahale etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu'da Fen İşleri Müdürü Gazali Şen ile birlikte ekiplerle beraber bölgeye gittii. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Kansu, yolda mahsur kalan ve yaklaşık 1 saat soğukta araç içerisinde beklemek zorunda kalan öğrencilere gofret ikram etti. Yoğun tipinin olduğu bölgede yol tamamen açılana kadar bölgede kalıp çalışmaları koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, karla mücadele çalışmalarına ilişkin de bir açıklama yaptı.



Öğrencilerin tipi nedeniyle kapanan yolda minibüsün ilerleyememesi sonucu yolda kaldıklarını ifade eden Kansu, "Fen İşleri Müdürümüz Gazali Şen ile beraber Güzelyurt ve Hamitabat mahallelerimizin yolundayız. Gördüğünüz gibi tipi nedeniyle yollarımız kapalı. İş makinelerimiz müdahale ediyor. Arkada da bir okul servisimiz var. Tipi nedeniyle yolun açılmasını bekliyor. İnşallah yakın zamanda yolu açacağız ve onları evlerine ulaştıracağız" dedi.



- Bursa