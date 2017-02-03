Yolda kalmamak ve ortak trafiği tıkamamak için bakım şart!

''Son yoğun kar yağışının büyükşehirlerde trafiği nasıl olumsuz etkilediğini gördük ve yaşadık. Kış aylarında yolda kalmamak ve ortak trafiği olumsuz etkilememek için tüm sürücülerin duyarlı olması gerekiyor. Araç ve lastik bakımınızı ihmal etmeyin. Lastiğinize göstereceğiniz özen ve aracınız için alacağınız basit önlemlerle hem kendinizin hem de trafiğe katılan herkesin güvenliğini korumuş olursunuz. İşte araç ve lastik bakımı için yapılması gerekenler:

Kış lastiği +7 derece altındaki sıcaklıklarda özel sırt karışımı ve tasarımı sayesinde daha güçlü yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sağlayarak hayat kurtarır. Güvenli bir sürüş için kış lastiklerinin aracın dört tekerleğinde de takılı olması gerekir.

Kış lastiklerinize aracınızın özelliklerine uygun şekilde doğru hava basılı olduğundan emin olun.

Akü kontrolünüzü mutlaka yaptırın.

Radyatör sistemindeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanın.

Soğuk ve yağışlı havalarda görüş mesafesi azalır. Aşınma olasılığı yüksek olan sileceklerin bakım ve kontrolünü ihmal etmeyin.

Silecek suyunuzun, cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan alkol içermeyen uygun bir cam silecek sıvısı olmasına dikkat edin.

Aracınızın sürüş problemlerini gözardı etmeyin. Motorun, zor ilk hareket, bozuk rölanti ve avans ayarı, stop etme, düşük güç gibi sürüş problemleri varsa, iyi bir serviste ayarlanması gerekir.

Yakıt sistemindeki nemin donmasını önlemek için, depoya ayda bir kez bir şişe buz önleyici katkı eklenmelidir ve yakıt deposunun yarıdan fazla dolu tutulması gerekir. Dolu tutulan yakıt deposu, borulardaki donmayı önleyecektir.

Ayrıca motor yağını ve yağ filtresini araç üreticisinin belirlediği kilometrelerde değiştirin.

Bagajınızda mutlaka ilk yardım çantası, uyarı araçları, gerekiyorsa lastik onarım seti, marş kabloları, çekiş için kum veya paspas, çekme halatı, tekerlek zincirleri, el feneri, buz kazıyıcı, kar fırçası, küçük bir kürek, eldiven ve battaniye bulundurun.

Kış koşullarına özel sürüş teknikleri uygulayın; takip mesafesine dikkat edin; hızınızı düşürün, savrulmayı ve patinajı önlemek için ani hızlanmalardan kaçının. Durmak veya yavaşlamak için vites küçülterek motor frenini kullanın.