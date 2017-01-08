Yolda Kalan Ambulansı Köylüler Traktörle Kurtardı

Bursa'da acil müdahale için köye giden ambulans yolda kaldı. Kara saplanan ambulansı köylüler traktör yardımıyla kurtardı.



Bursa'da dün yoğun kar yağışı bir ambulansı da etkiledi. Kalp krizi vakası için köye giden ambulans, yoğun kar sebebiyle yolda ilerleyemedi. Ambulans şoförü ambulans ilerlemeyince köylülerden yardım istendi. Köydeki bir traktörle çekilen ambulans, daha sonra hastayı alıp hastaneye götürdü. Köylüler, ambulansların hayat kurtardıklarını belirterek, lastik ve zincir konusunda yetkililerin daha duyarlı olmasını istedi. - BURSA