Yolda Biriken Kar Sürücüleri Perişan Etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle belediye ekiplerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlar da yol ve kaldırım temizliği yaptı. ,

SÜRÜCÜLER PERİŞAN OLDU

Kurtuluş Caddesi'nde yokuş yukarı çıkan araçlar, kar birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Kar lastiğinin de fayda etmediği o esnada sürücüler adeta perişan oldu.



ARAÇLARI İTEREK ÇIKARDILAR

Yoldan geçen vatandaşlar, duyarsız kalmayarak sürücülerin yardımına koştu. Onlarca vatandaş, araçları iterek yokuş yukarı çıkmasını sağladı. Bölgeye giden belediye ekipleri, tuzlama çalışması yaptı.