Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Yollar kapanınca vatandaşlar araçlarını yol kenarına bıraktı. Yollar otoparka döndü. TEM Otoyolunda yol kenarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar akşam bıraktıkları otomobilleri almaya geldi.
Yolda Bıraktıkları Araçlarını Almaya Geldiler
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHAİstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
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