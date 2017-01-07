Yolda Bıraktıkları Araçlarını Almaya Geldiler

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA



İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Yollar kapanınca vatandaşlar araçlarını yol kenarına bıraktı. Yollar otoparka döndü. TEM Otoyolunda yol kenarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar akşam bıraktıkları otomobilleri almaya geldi.