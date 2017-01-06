Yolcunun Üzerinden Uyuşturucu Hap Çıktı

İstanbul'dan Kanstamonu'nun Araç ilçesine gelen yolcunun üzerinden yapılan aramada 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kastamonu Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Araç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Araç ilçesine gelen otobüsü durdurdu. Araç Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durdurulan otobüste yapılan aramada Y.D.'nin üzerinden 35 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu hap çıkan şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU