Yolcunun Çantasından 830 Gram Esrar Çıktı

UŞAK'ta, polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı kontrolde, hırsızlık suçundan aranan bir kişinin el çantasında 830 gram esrar ele geçirildi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak Karayolu'nun Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda dün denetim noktası kurdu. Yolcu otobüsleri, özel eğitimli narkotik köpeği Tora ile kontrol edildi. Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, 24 yaşındaki N.C.'nin hırsızlık suçundan arandığını belirledi. N.C.'yi gözaltına alan polis, şüphelinin el çantasında yaptığı aramada, siyah renkli poşete sarılmış vaziyette 830 gram esrar ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan N.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının, sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi, genel asayişin sağlanması, her türlü suç ve suçluların tespiti ve yakalanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini" belirtti.



- Uşak