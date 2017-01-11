Çiçek Dilligil'in yönetmenliğini üstlendiği "Yolculuğum" tiyatro oyunu, 11 Ocak'ta Ezop Sahne'de...



"Benim aç olan yerim midem değil, ruhum!"



Bir kadının kendini yeniden sevme yolculuğu; "Yolculuğum"



"Yolculuğum"; bir kadının kendini yeniden sevme yolculuğunu, hayatını değiştirecek kararı verme anını, aşkı arayışını, kısacası varoluş hikayesini anlatıyor.



Tiyatro Spot'un, kilo problemi yaşayan birçok insanın hayatına dokunacak yeni oyunu "Yolculuğum"; Ethel Mulinas'ın kendi hikayesinden yola çıkarak yazmaya başladığı, bir kadının güldüren, müzikleriyle keyiflendiren, duygusuyla hüzünlendiren yolculuğunun hikayesi...



Mide ameliyatına kadar yaşadığı kilo sorunlarının hayatına yansıyışını, ameliyata karar verme aşamasını ve yaşadığı tüm bu yolcuğu Ethel Mulinas şu sözlerle anlatıyor; "Benim yolculuğuma eşlik etmek isteyen herkesi bekliyorum... Yolculuğa hazır mıyız? Haydi, uçak kalkıyor... Kemerleri bağlayın! ya kemer bağlanmazsa? Yanımdaki adam da hoş, şu güzel hostes bana ek kemer mi getiriyor yoksa? Devamı Ethel'in yolculuğunda..."



Çiçek Dilligil'in yönetmenliğini üstlendiği, Murat İpek'in oyunlaştırdığı "Yolculuğum'un dekoru Apo Kaya'nın, ışık tasarımı Ayşe Sedef Ayter'in, kostüm tasarımı Hazal Bağcı'nın imzasını taşıyor. Oyunun müzikleri ise başarılı müzisyen Bora Öztoprak'a ait.