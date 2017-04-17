Yolcularına Ufak Bir Sürpriz Yapmak İsteyen Uber Sürücüsünden Canlı Performans

Aracına aldığı yolcuları eğlendirmek amacıyla küçük bir sürpriz yapmak isteyen Uber sürücüsü Nerdy, öncelikle onlara "rap müzik" sevip sevmediklerini sorduktan sonra yolculuğun kısa bir süresinde canlı bir performans sergiledi. Canlı performans konusunda oldukça başarılı olan Nerdy, bu sayede yolcuların yolculuk boyunca oldukça keyifli anlar yaşamasını sağladı.