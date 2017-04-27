Yolcuların Valizinden 465 Gram Kubar Esrar Çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir otobüste yolculuk yapan 2 kişinin valizinden 465 gram kubar esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Garipsu mevkiinde yol kontrolü yaptı. Yapılan yol aramasında bir otobüste yolcu olan 2 şüpheli şahsa ait valizde yapılan aramada 465 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ