Yolcular Kilolu Kabin Memuru İstemiyor"

– Rusya'nın ulusal havayolu Aeroflot'ta görev yapan iki kadın kabin memurunun "kilolu, yaşlı ve çirkin" bulunup dış hat uçuşlarından alınıp iç hat seferlerinde görevlendirilmeleri üzerine açtıkları dava tüm dünyada ilgiyle izleniyor.



Şirketin kabin memurlarının üye oldukları sendika ve kadın haklarını takip eden sivil toplum örgütlerinin de taraf oldukları davada havayolu farklı bir savunma yaptı.



Aeroflot yetkilileri, yolcular arasında yaptıkları araştırmada, yaşlı, çirkin ve aşırı kilolu kabin memurlarının göze hitap etmediğine dikkat çekti.



Şirket geçen yıl kabin memurlarına kilo ölçümü yapmış, limitleri aşanlar uyarılarak iç hat seferlerinde görevlendirilmeye başlamıştı. Sendikanın verdiği bilgiye göre, 600 hostes, bu karardan etkilendi.



Sendika ise yaptığı savunmada, kabin memurlarının görsellikten çok uçuş emniyetinden sorumlu olduğunu, tecrübeli hosteslerin ayrılmasının zafiyet oluşturabileceğine dikkat çekti.



Aeroflot'un ücret politikasına göre, dış hat ve uzun menzilde görev yapan kabin memurları, iç hatlarda uçanlara göre daha yüksek maaş alıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul