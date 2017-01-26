Yolcu Treninde Uyuşturucu Yakalandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Güney Ekspres yolcu treninde 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede Güney Ekspres yolcu treninde arama yapıldı.



Şüpheli M.B. tarafından trenin kapaklı ve kilitli bölmelerine gizlenmiş uyuşturucuyu, uyuşturucu arama köpeklerinin tepki vermesi üzerine yapılan kontrollerde, yedi paket içerisinde satışa hazır hale getirilmiş toplam 1 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.