Yolcu Treni Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı karşısında meydana geldi. Eskişehir'den Afyonkarahisar'a giden, makinistliğini Resul Derin ile Abdülhalim Kara'nın yaptığı 72 bin 406 sefer sayılı raybüs, bariyersiz hemzemin geçitte 36 yaşındaki Erhan Asılbay yönetimindeki 06 EC 1359 plakalı cam yüklü TIR'a çarptı. Kazada, raybüsün metrelerce sürüklediği TIR'ın şoförü Erhan Asılbay olay yerinde öldü. Raydan çıkan raybüsün makinistleri Resul Derin, Abdülhalim Kara ve stajer makinist Emre Okyay ile 8 yolcu yaralandı.