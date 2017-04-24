Yolcu Otobüsüyle Kamyonet Çarpıştı, 5 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi Diş Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında; Yaşar V.(56) idaresindeki 11 DJ 501 plakalı yolcu otobüsü ile Hüseyin Ü.(28) idaresindeki 11 DK 393 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile birlikte araç sürücüleri ile birlikte otobüste yolcu olarak bulunan Nevriz Ö.(66), Abdülhamit S.(58) ve Cemile K.(50) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK