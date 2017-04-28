Yolcu Otobüsünün Freni Patladı: 22 Yaralı

İzmit'te freni patlayan yolcu otobüsü yoldan çıkarak yeşil alana uçtu.

Yolcu Otobüsünün Freni Patladı: 22 Yaralı

İzmit'te freni patlayan yolcu otobüsü yoldan çıkarak yeşil alana uçtu. Kazada aracın içerisinde savrulan 22 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com

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