Kastamonu (İHA) – Kastamonu'da yolcu otobüsünün çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Sinop istikametine seyir halindeki S.E. yönetimindeki 16 SGK 98 plakalı yolcu otobüsü, Taşköprü ilçesine bağlı Eskiatça Mahallesinde bisikletli 16 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Muhammed Çelik, yoldan geçen vatandaşların yardımı ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhammed Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazaya karışan yolcu otobüsünün şoförü S.E., emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU