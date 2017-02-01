Yolcu Otobüsünün Bagajından 450 Gram Eroin Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı yol denetiminde bir yolcu otobüsünde 450 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Dün gece Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin D-400 karayolu üzerinde yaptığı uygulamada Antalya yönüne giden yolcu otobüsleri durdurularak arama yapıldı. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş ve çorapla sarılı vaziyette 450 gram eroin ele geçirildi. Eroin maddesine el koyan polis, olayla ilgili S.Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor. - ANTALYA