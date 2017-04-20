Yolcu Otobüsünden 26 Bin Paket Kaçak Sigara Çıktı

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde park halindeki bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirilen 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi Fatih Caddesi Şair Sokak üzerinde park halinde bulunan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yasa dışı yollarda getirildiği belirlenen kaçak sigaralarla ilgili gözaltına alınan Ö.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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