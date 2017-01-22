Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesi yakınlarında, D100 karayolu üzerindeki bir otobüste yapılan kontrolde uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini alan polis ekipleri otobüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde A.K. isimli şahsın üzerinde bonzai adlı uyuşturucu madde bulundu.



Gözaltına alınan A.K. adlı zanlı Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ele geçirilen uyuşturucu madde ile birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM