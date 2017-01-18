Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 762 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Samsun seferini yapan Çorum plakalı yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu kişilerin uyuşturucu madde taşıyıcılığı yaptığı bilgisini aldı.



Otobüsü durduran ekipler, İ.E. ve H.İ'nin üstlerinde yaptığı aramada 762 uyuşturucu hap ele geçirdi.



H.İ'nin ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı için sahte kimlik taşıdığı tespit edildi. İ.E ile H.İ, gözaltına alındı.