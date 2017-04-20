Yolcu Otobüsünde Sigara Kaçakçılığı

Van'ın Tuşba ilçesinde yolcu otobüsünde 26 bin paket kaçak sigara bulundu.



Yurt dışından getirilen kaçak sigaranın batı illerine sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstasyon Mahallesi Fatih Caddesi'nde park halindeki 34 RK 2857 plakalı otobüste arama yaptı.



Aramada 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ö.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.